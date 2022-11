Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Datteln: Fahrradfahrer nach Unfall im Oktober verstorben

Recklinghausen (ots)

Nach einem Verkehrsunfall am 22.10.2022 an der Ecke Pahlenort/Marktstraße/Türkenort ist der betroffene Fahrradfahrer nun leider verstorben. Er erlag am Sonntag (06.11.2022) seinen schweren Verletzungen. Der 63-jährige Mann aus Aachen war, nach bisherigen Erkenntnissen, ohne Fremdeinwirkung mit seinem Fahrrad gestürzt und kollidierte im Anschluss mit einem Bus. Dabei zog er sich lebensgefährliche Verletzungen zu. Die Ermittlungen dauern an.

Die Unfallmeldung erfolgte im Oktober via Email von der Polizeiwache und kann daher nicht verlinkt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell