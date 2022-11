POL-RE: Castrop-Rauxel/ Dorsten: Kfz-Diebstahl

Recklinghausen (ots) - Am späten Samstagabend (ca. 22.30 Uhr) gerieten im Dattelner Stadtgebiet ein Altkleidercontainer sowie eine Mülltonne aus bislang ungeklärter Ursache in Brand. Die Örtlichkeiten am Grünen Weg und an der Lohstraße liegen räumlich nah beieinander, sodass auch ein möglicher Zusammenhang der Brandgeschehen von den Ermittlern geprüft wird. ...

