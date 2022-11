Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Datteln: Festnahme nach Flucht durch Wohngebiet

Recklinghausen (ots)

Die Polizei hat in der Nacht auf Sonntag zwei mutmaßliche Diebe festgenommen. Die beiden jungen Männer aus Datteln (20 und 22 Jahre alt) sollen - gegen Mitternacht - am Ostring einen Container aufgebrochen und Kabeltrommeln gestohlen haben. Ein aufmerksamer Zeuge hatte insgesamt drei Personen dabei beobachten können und die Polizei gerufen. Die Männer waren mittlerweile in ein Auto gestiegen und in Richtung Wohngebiet davongefahren. Im Bereich Elisabethstraße Ecke Bernhardstraße sollte das Auto angehalten und kontrolliert werden, der Fahrer ignorierte allerdings die Anhalteszeichen und gab stattdessen Gas. An der Cannockstraße konnte das Fahrzeug dann durch die Polizei gestoppt werden, die Insassen rannten davon. Zwei der mutmaßlichen Täter wurden schließlich gestellt und festgenommen. Die Ermittlungen zu der dritten Person dauern noch an. Weil der Verdacht besteht, dass der mutmaßliche Fahrer - der 22-Jährige - alkoholisiert gefahren ist, wurde ihm auch eine Blutprobe entnommen. In dem Auto konnten verschiedene Gegenstände und Beweismittel gefunden und sichergestellt werden. Die weiteren Ermittlungen laufen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell