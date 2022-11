Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Waltrop: Zeugen gesucht - Unbekannte überfallen 80-Jährigen

Recklinghausen (ots)

Mutmaßlich drei unbekannte Männer überfielen am Donnerstagabend einen 80-jährigen Mann in seinem Haus an der Münsterstraße.

Gegen 19:00 Uhr hörte der Bewohner einen lauten Knall im Erdgeschoss seines Haus, er befand sich zu diesem Zeitpunkt im ersten Obergeschoss. Kurze Zeit später setzte er sich im Erdgeschoss vor den Fernseher. Im weiteren Verlauf sollen dann zwei Männer im Wohnzimmer gestanden und ihn aufgefordert haben einen Tresor zu öffnen. Der Mann erklärte, dass er keinen Tresor mit Bargeld habe. Einer der Täter soll den 80-Jährigen mehrfach geschlagen und dabei verletzt haben.

Insgesamt bemerkte der Senior drei Personen in seinem Haus. Als Bekannte des Mannes an der Haustür klingelten, flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Ob etwas gestohlen wurde konnte noch nicht festgestellt werden. Der Waltroper musste in einem Krankenhaus behandelt werden.

Personenbeschreibungen:

1. Tatverdächtiger: männlich, 1,70m - 1,80m groß, muskulöse Figur, dunkle Haare, schwarzes Oberteil, schwarze Hose, OP-Maske

2. Tatverdächtiger: männlich, 1,60m - 1,80m groß, kurze lockige Haare, dunkle Kleidung, OP-Maske

3. Tatverdächtiger: männlich, groß, sportliche Figur

Zeugen melden sich bitte bei der Polizei unter der 0800 2361 111.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell