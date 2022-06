Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Einbruch in Bäckereifiliale in Sande

Sande (ots)

Im Tatzeitraum Donnerstag/Freitag, 09./10.06.22, 18:00 bis 03:25 Uhr, drangen bislang unbekannte Täter gewaltsam in den Verkaufsraum einer Bäckerei in der Hauptstraße in Sande ein und entwendeten Bargeld. Zeugen, welche im Tatzeitraum auffällige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Jever unter 04461-92110 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell