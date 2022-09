Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Twittermarathon der Kreispolizeibehörde - auf digitale Streife mit der Polizei #polsiwi

Kreis Siegen-Wittgenstein (ots)

Am kommenden Samstag (01.10.2022) lädt die Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein zum sogenannten Twittermarathon ein, um mit der Polizei gemeinsam auf Streife zu gehen.

An dieser Aktion der Polizei nehmen nahezu alle Bundesländer teil, in Nordrhein-Westfalen beteiligen sich neben der KPB Siegen-Wittgenstein 25 andere Polizeibehörden. Bereits im letzten Jahr nahm die Siegener Polizei an dem damals erstmals bundesweit stattfindenden Format teil und freute sich über ein reges Interesse der Bevölkerung. Beim Twittermarathon soll die Möglichkeit eröffnet werden, den Bürgerinnen und Bürgern einen Einblick in den Polizeialltag zu gewähren.

Was passiert eigentlich bei der Polizei, wenn der Notruf 110 gewählt wurde? Wie läuft ein Einsatz ab? Welche Einsätze kommen auf die Polizei in einer Dienstschicht zu?

Die Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein wird diesen Fragen am Samstag zwischen 16:00 und 00:00 Uhr auf ihren Kanälen der sozialen Medien (Facebook, Twitter, Instagram) nachgehen. Dabei stellt die Polizei verschiedene Einsätze vor. Ein Team begleitet einige von ihnen und berichtet aus dem Einsatzgeschehen heraus. Ein besonderer Schwerpunkt wird auf der Einsatzlage in der Siegener Innenstadt liegen. Außerdem erfolgt der ein oder andere Blick auf die gemeinsamen Streifen der Kreispolizeibehörde, der Stadt Siegen und der Bundespolizei, die ebenfalls wieder in der Siegener Innenstadt unterwegs sind. Das Ganze ist wie ein Tag der offenen Tür in den sozialen Medien.

Die Kreispolizeibehörde hofft auf viele Teilnehmer und freut sich auf die Begleitung.

