Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Polizei sucht mit Phantombild nach Betrügerin #polsiwi

Wilnsdorf / Rennerod (ots)

Die Polizei sucht mit einem Phantombild nach einer Betrügerin (sogenannter Schockanruf).

Am Mittwoch, den 07.09.2022, gegen 13:00 Uhr, erhielt eine Seniorin einen Telefonanruf. Der Anrufer gab sich als Sohn der älteren Frau aus. Dieser soll sehr aufgewühlt und am Weinen gewesen sein. Er gab an, dass er für einen Verkehrsunfall verantwortlich sei, bei dem ein Verkehrsteilnehmer ums Leben gekommen und weitere Personen verletzt worden seien. Er befände sich auf der Polizeiwache in Siegen-Weidenau und dürfe nur gegen Zahlung einer Kaution die Polizeiwache verlassen.

Im weiteren Verlauf erfolgte eine telefonische Rücksprache der Seniorin mit einem vermeintlichen Polizeibeamten, angeblich einem Polizeioberkommissar "Alexander Schröder", sowie einem Staatsanwalt namens "Andreas Wagner". Diese überzeugten die Frau, für eine Geldübergabe mit dem Auto nach Rennerod zu fahren. Sie wurde per Anweisung zu der an der Hauptstraße in Rennerod gelegenen Aral-Tankstelle gelotst. In einer Nebenstraße in unmittelbarer Nähe zu Tankstelle übergab die Geschädigte das Bargeld an eine Frau namens "Schneider", die als Geldabholerin fungierte. Die Geschädigte gab an, dass "Frau Schneider" zu Fuß erschienen sei und sich auch wieder fußläufig entfernt habe. Später stellte die Seniorion fest, dass sie Opfer eines Betrugs geworden war und wendete sich an die Polizei.

Von der Tatverdächtigen konnte ein Phantombild gefertigt werden.

Das Phantombild kann unter dem nachfolgenden Link eingesehen werden: https://polizei.nrw/fahndung/88117

Die Seniorin konnte die Geldabholerin wie folgt beschreiben: - weiblich - ca. 165 cm groß - schlank - lange, nach hinten gekämmte schwarze Haare - ca. 32 - 38 Jahre - bekleidet mit einem hellgrau-gesprenkelten Blazer und einer langen Hose - führte eine kleine braune Kunstledertasche mit

Wer kann Hinweise zu der Tatverdächtigen machen?

Das Kriminalkommissariat 2 in Siegen nimmt Hinweise unter der Rufnummer 0271 / 7099-0 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell