POL-SI: Auseinandersetzung endet mit mehreren Sicherstellungen #polsiwi

Siegen und Kaan-Marienborn (ots) - Zwischen Dienstagabend und Mittwochmorgen (21.09.2022) sind unbekannte Täter in eine Kindertagesstätte und in eine Firma eingebrochen. Die Täter verschafften sich zwischen 17:00 Uhr und 04:30 Uhr Zutritt zu einer Kinderbetreuungsstätte in der Friedrichstraße in Siegen. Sie durchwühlten zahlreiche Schränke und Schubladen. Ersten ...

mehr