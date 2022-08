Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfall mit Flucht in der Saarstraße - Zeugen gesucht.

Trier (ots)

In der Zeit vom 11.08.2022 bis 15.08.2022 kam es in der Saarstraße Trier vor dem Anwesen 32 zu einem Verkehrsunfall mit Flucht. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer, der in Richtung Matthiasstraße fuhr, streifte beim Vorbeifahren einen am rechten Fahrbahnrand geparkten SUV und verursachte erheblichen Sachschaden. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern.

Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich mit der Polizeiwache Trier unter 0651 9779 1710 in Verbindung zu setzen.

