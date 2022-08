Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Sachbeschädigung an geparktem PKW in Heiligkreuz. Zeugen gesucht!

Trier (ots)

Am Sonntag, den 14.08.2022 kam es zwischen 20:48 - 22:38 Uhr im Rahmen des Brunnenfestes in Trier-Heiligkreuz auf dem Parkplatz der dortigen Kapelle in der Rotbachstraße zu einer Sachbeschädigung an einem dort geparkten grauen PKW Marke Kia . Auf der Beifahrertür entdeckte die PKW-Fahrerin bei ihrer Rückkehr zwei Dellen im oberen Bereich der Tür. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu der Sachbeschädigung geben können, möchten sich bitte an die Polizeiwache Trier Innenstadt unter 0651 9779 1710 wenden.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell