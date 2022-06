POL-WES: Polizei setzt bei Geldautomaten-Sprengungen auf Augenzeugen-Videos

Wesel (ots) - Eine 12-jährige Weselerin stieg am Freitag gegen 16.00 Uhr an der Halterstelle am Mölderplatz in einen Bus der Linie 64 Richtung Bocholt. Nachdem sie einen Sitzplatz gefunden hatte, setzte sich ein Unbekannter neben das Mädchen. Er berührte das Mädchen unsittlich, woraufhin diese sich wegsetzte und den Bus an der Haltestelle "Hermann-Hesse-Straße" in Wesel-Blumenkamp ausstieg. Der unbekannte Fahrgast ...

mehr