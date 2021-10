Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Widerstand

Offenburg (ots)

Der psychische Ausnahmezustand einer 56 Jahre alten Frau endete am Montagmorgen in einem Widerstand. Die mutmaßliche Randaliererin soll gegen 10.30 Uhr in der Straßburger Straße mehrere Fahrzeuge beschädigt haben. Im Zuge einer anschließenden Kontrolle trat sich den Beamten aggressiv entgegen und versuchte diese zu attackieren, während sie diverse Beleidigungen von sich gab. Die Frau sieht nun entsprechenden Strafverfahren entgegen.

/ya

