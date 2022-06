Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Vaihingen an der Enz: Unfall mit zwei Linienbussen fordert einen Schwerverletzten und verursacht hohen Sachschaden

Ludwigsburg (ots)

Ein Unfall unter Beteiligung von zwei Bussen ereignete sich am Dienstagmorgen gegen 07:20 Uhr in der Maulbronner Straße in Vaihingen an der Enz. Ein 41-Jähriger fuhr mit seinem Bus der Marke Scania aus Richtung Gündelbach kommend in Fahrtrichtung Horrheim, als ihm in einer Rechtskurve ein Bus der Marke MAN entgegenkam, der von einem 61-jährigen Mann gelenkt wurde. Aus noch ungeklärter Ursache geriet der 61-Jährige mit seinem Bus zu weit nach links und streifte mit seinem Außenspiegel zunächst die Windschutzscheibe sowie den Außenspiegel des entgegenkommenden Busses. Der 61-Jährige setzte daraufhin mit seinem Bus zurück, geriet auf den Bürgersteig und streifte dort eine Straßenlaterne. Der Fahrer fuhr weiter rückwärts, kam dabei auf die Gegenfahrspur und kollidierte schließlich auf einem Privatgrundstück mit einem Findling. Der 61-jährige Busfahrer zog sich bei dem Unfall schwere Verletzungen zu und musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. An dem MAN-Bus, der zur Unfallzeit ohne Fahrgäste unterwegs war, entstand ein Sachschaden von rund 100.000 Euro. Der Bus musste in der Folge abgeschleppt werden. Der Scania-Bus des 41-Jährigen war mit drei Fahrgästen besetzt, die ebenso wie der Fahrer unverletzt blieben. Der Sachschaden an dem Fahrzeug beläuft sich auf etwa 7.000 Euro. Die Höhe der Sachschäden an den betroffenen Grundstücken und der Straßenlaterne sind derzeit noch nicht bekannt. Die Fahrbahn wurde durch den Bauhof der Stadt Vaihingen an der Enz gereinigt. Aufgrund des Unfalls musste die Maulbronner Straße bis gegen 13:15 Uhr voll gesperrt werden. Zu nennenswerten Verkehrsbeeinträchtigungen kam es nicht.

