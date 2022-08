POL-PDTR: Sachbeschädigung an PKW - Zeugen gesucht!

Trier (ots) - Am Samstag, dem 13. August 2022, wurde der Trierer Polizei gegen 18:40 Uhr mehrere Fahrzeuge im Bereich des St.-Barbara-Ufers gemeldet, die in einem Autokorso in Richtung Konz fahren würden. Dabei soll es aus einigen Fahrzeugen zum Wurf von Knallkörpern auf die Straße sowie dem Abfeuern von schusswaffenähnlichen Gegenständen in die Luft gekommen sein. Die Örtlichkeit wurde umgehend durch starke Kräfte ...

