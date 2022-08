Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht auf dem Edeka-Parkplatz - Zeugen gesucht!

Rhaunen (ots)

Am Montag, den 08.08.2022 ereignete sich zwischen 08:00 und 11:00 Uhr auf dem Parkplatz des Edeka in Rhaunen eine Verkehrsunfallflucht. Hierbei wurde ein geparkter weißer Kia vermutlich beim Ein- oder Ausparkmanöver eines anderen Fahrzeuges an dem rechten vorderen Kotflügel beschädigt. Die Polizei sucht Zeugen, welche Angaben zum Unfallhergang oder zu einem möglichen Unfallverursacher geben können. Hinweise werden erbeten an die Polizeiinspektion Idar-Oberstein unter der Tel. 06781 - 5610 zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell