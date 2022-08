Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Wiesenbrand

Kenn (ots)

Am 12.08.2022, gegen 19:50 Uhr, kam es unmittelbar oberhalb der Schweicher Straße in Richtung der Weinberge in Kenn zum Brand einer Wiese. Es brannte eine Wiesenfläche von ca. 2.500 qm. Die Feuerwehren Schweich, Kenn und Longuich konnten das Feuer, ohne das ein Gebäude oder ein Weinberg hiervon betroffen war, löschen. Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen wurden aufgenommen. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Schweich in Verbindung zu setzen.

