POL-PDTR: Diebstahl zwei hochwertiger E-Bikes

Schweich (ots) - Am Freitag, dem 12.08.2022, gegen 18.20 Uhr, kam es zu insgesamt drei Bränden in Nähe des Mosel-Radwegs im Bereich Schweich und Schweich-Issel. Es brannten Feld- und Wiesenflächen in den Größen 400, 10 und 4 qm. Außer dem Schaden an den Feld- und Wiesenflächen war keine Person oder Gebäude hiervon betroffen. Aufgrund der räumlichen Nähe ist von einer bewussten Herbeiführung der Brände auszugehen. Die polizeilichen Ermittlungen wurden aufgenommen. ...

