POL-PDTR: Waldbrand bei Konz-Krettnach - Anschlussmeldung

Birkenfeld (ots) - Am 11. August 2022 kam es in der Zeit zwischen ca. 14:20 Uhr und 19:40 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht am Stadthaus in Birkenfeld. Dort wurde ein ordnungsgemäß geparkter dunkler Audi im Bereich der hinteren Stoßstange, linksseitig, beschädigt. Die Polizeiinspektion Birkenfeld bittet um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer: 06782-9910. Rückfragen bitte an: Polizeidirektion Trier ...

