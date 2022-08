Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Wiesenbrand Moselradweg

Schweich (ots)

Am Freitag, dem 12.08.2022, gegen 18.20 Uhr, kam es zu insgesamt drei Bränden in Nähe des Mosel-Radwegs im Bereich Schweich und Schweich-Issel. Es brannten Feld- und Wiesenflächen in den Größen 400, 10 und 4 qm. Außer dem Schaden an den Feld- und Wiesenflächen war keine Person oder Gebäude hiervon betroffen. Aufgrund der räumlichen Nähe ist von einer bewussten Herbeiführung der Brände auszugehen. Die polizeilichen Ermittlungen wurden aufgenommen. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizei in Schweich unter 06502-91570 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell