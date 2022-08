Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Fahrraddiebstahl

Kenn (ots)

Am 12.08.2022, gegen 14:43 Uhr, kam es in der Reihstraße in Kenn zum Fahrraddiebstahl. Das Fahrrad war vor einem Anwesen ungesichert abgestellt gewesen. Anhand einer Überwachungskamera konnte die Tat beobachtet werden. Der Fahrraddieb wurde mit einem schwarzen Ford Focus Kombi an das Anwesen gefahren und stieg auf der Beifahrerseite aus. Der Täter wird wie folgt beschrieben: männlich, ca. 20 - 30 Jahre, schlanke Figur, kurze Haare, weißes T-Shirt mit Aufschrift "AIR", kurze schwarze Freizeithose, weiße Socken und graue Sportschuhe. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Schweich in Verbindung zu setzen.

