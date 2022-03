POL-WAF: Sendenhorst. Autofahrt endet im Krankenhaus

Warendorf (ots) - Ein leicht verletzter Mann und mehrere beschädigte Autos sind das Resultat eines Verkehrsunfalls am Dienstag (29.03.2022, 14.00 Uhr) in Sendenhorst. Ein 74-jähriger Beckumer war in seinem Auto auf der Dieselstraße in Sendenhorst unterwegs, als er aus noch unklarer Ursache gegen einen am Straßenrand abgestellten Pkw stieß. Durch den Aufprall wurde das angefahrene Auto auf ein weiteres geparktes Auto ...

