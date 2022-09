POL-SI: 23-Jähriger gefährdet Straßenverkehr- Polizei sucht Zeugen #polsiwi

Siegen- Geisweid (ots) - Am Dienstagmittag (20.09.2022) ist ein 32-Jähriger in einem Lebensmittelgeschäft in der Wenschtstraße bei einem Diebstahl aufgefallen. Der Mann hatte das Diebesgut in seinem Rucksack verstaut und wollte an der Kasse lediglich einen Pfandbon einlösen. Eine 52-jährige Mitarbeiterin sprach den Mann auf den Rucksack an. Daraufhin schubste er diese zur Seite, um flüchten zu können. Die ...

mehr