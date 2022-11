Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Unfall im Kreisverkehr - Marlerin schwer verletzt

Recklinghausen (ots)

Heute Morgen kam es gegen 6 Uhr im Kreisverkehr an der Dortmunder Straße / Kunibertistraße zu einem Zusammenstoß zweier Autofahrer aus Marl. Als eine 51-jährige Autofahrerin in den Kreisverkehr einfuhr, kollidierte sie mit dem Wagen eines 20-Jährigen, der sich nach bisherigen Erkenntnissen bereits im Kreisverkehr befunden hat. Durch die Kollision wurde das Auto der 51-Jährigen gedreht, so dass sie entgegen der Fahrtrichtung auf der Fahrbahn zum Stehen kam. Rettungskräfte transportierten die schwerverletzte Fahrerin in ein Krankenhaus. Beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Es entstand ein Sachschaden von knapp 2.000 Euro.

