POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Massiv überladener Kleintransporter auf der Autobahn 1 unterwegs +++ Weiterfahrt untersagt

Delmenhorst (ots) - Verkehrsunfall Dötlingen. Am 22.07.22, um 07.34 Uhr, kommt es in Dötlingen, auf dem kombinierten Geh- und Fahrradweg für beide Richtungen an der Wildeshauser Straße zu einem Verkehrsunfall. Dort begegnen sich eine 62 jährige Fahrerin mit ihrem Pedelec sowie ein 72-jähriger Fahrer eines Rennrades. Kurz vor dem Passieren gerät die 62-jährige vermutlich aus Unachtsamkeit zur Mitte des Fahrradweges ...

mehr