POL-HSK: Zusammenstoß zwischen zwei Radfahrenden

Hochsauerlandkreis (ots) - Meschede: Im Zeitraum zwischen Mittwoch 20:30 Uhr und Donnerstag 9:30 Uhr sind Unbekannte in einen Holzverschlag eines Imbisses in der Freienohler Straße eingebrochen. Die Täter hebelten den Verschlag auf, machten nach ersten Erkenntnissen jedoch keine Beute. Hinweise richten Sie bitte an die Polizeiwache in Meschede unter der 0291 / 90 200. Schmallenberg: Im Zeitraum zwischen Mittwoch 19:30 Uhr und Donnerstag 5:15 Uhr sind Unbekannte in eine ...

