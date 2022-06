Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Einbrüche im HSK

Hochsauerlandkreis (ots)

Meschede: Im Zeitraum zwischen Mittwoch 20:30 Uhr und Donnerstag 9:30 Uhr sind Unbekannte in einen Holzverschlag eines Imbisses in der Freienohler Straße eingebrochen. Die Täter hebelten den Verschlag auf, machten nach ersten Erkenntnissen jedoch keine Beute. Hinweise richten Sie bitte an die Polizeiwache in Meschede unter der 0291 / 90 200.

Schmallenberg: Im Zeitraum zwischen Mittwoch 19:30 Uhr und Donnerstag 5:15 Uhr sind Unbekannte in eine Bäckerei in der Straße "Wehrscheid" eingebrochen. Die Täter hebelten eine Schiebetür auf und gelangten so ins Innere. Im Gebäude öffneten sie einen Tresor und entwendeten Bargeld. Hinweise richten Sie bitte an die Polizeiwache in Schmallenberg unter der 02974 / 90 200.

