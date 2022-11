Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen: Einbrüche und Diebstahl

Recklinghausen (ots)

Bottrop:

Von der Straße Güldenberg wurde in der Nacht von Donnerstag auf Freitag ein schwarzer Audi Q5 gestohlen. Das Auto mit BOT(troper)-Kennzeichen war in einer Hauseinfahrt geparkt und wurde zuletzt gegen 19 Uhr am Donnerstagabend gesehen. Heute Morgen war der Audi dann weg. Wer Hinweise zu dem Diebstahl machen kann, wird gebeten, sich zu melden.

Unbekannte Täter sind zwischen Donnerstagnachmittag und Freitagmorgen in ein Gebäude auf der Blankenstraße eingebrochen. Um hereinzukommen, wurde ein bodentiefes Fenster aufgehebelt. Gestohlen wurde ein Bluetooth-Lautsprecher (Lautsprecher-Box).

Dorsten:

Die Polizei sucht Zeugen für einen Einbruch auf dem Haaneweg. Dort wurde am Donnerstag, zwischen 12 und 13 Uhr, in ein Wohnhaus eingebrochen. Die Bewohnerin hörte Geräusche aus dem Schlafzimmer - gesehen wurde niemand. Das Schlafzimmer war durchsucht worden. Zum Diebesgut liegen noch keine Angaben vor. Wie der Einbrecher ins Haus gekommen ist, steht ebenfalls nicht fest. Gegen 11.45 Uhr wurden zwei verdächtige Personen vor dem Haus bemerkt. Sie wurden wie folgt beschrieben: ca. 1,70m bis 1,75m groß, dunkle Haare, sprachen gebrochen deutsch. Sie waren mit einem Kleinwagen unterwegs. Ob die Personen etwas mit dem Einbruch zu tun haben, ist unklar.

Gladbeck:

Am Donnerstag - zwischen dem frühen Morgen und dem späten Nachmittag - wurde auf der Kieler Straße in eine Dachgeschosswohnung eingebrochen. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde eine Geldkassette mit Bargeld gestohlen.

Oer-Erkenschwick:

Auf der Heinestraße wurde am Donnerstag - im Tagesverlauf - in ein Wohnhaus eingebrochen. Die unbekannten Täter kamen offenbar über ein gekipptes Fenster in die Wohnung. Gestohlen wurde nach bisherigen Erkenntnissen nichts.

Tel. 0800/2361 111

