Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Datteln: Polizei ermittelt nach zwei Bränden im Stadtgebiet - Korrekturmeldung

Recklinghausen (ots)

Am späten Samstagabend (ca. 22.30 Uhr) gerieten im Dattelner Stadtgebiet ein Altkleidercontainer sowie eine Mülltonne aus bislang ungeklärter Ursache in Brand. Die Örtlichkeiten am Grünen Weg und an der Lohstraße liegen räumlich nah beieinander, sodass auch ein möglicher Zusammenhang der Brandgeschehen von den Ermittlern geprüft wird. Beide Feuer wurden von der Feuerwehr gelöscht. Es entstand ein Sachschaden in derzeit nicht bekannter Höhe. Die Ermittlungen dauern an. Hinweisgeber, die etwas Verdächtiges bemerkt haben, können sich gerne bei der Kripo unter der 0800 2361 111 melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell