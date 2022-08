Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Wohnungseinbruchsdiebstahl (Versuch)

Erpel (ots)

Am Dienstagnachmittag um 17:26 h wurde die Polizeiinspektion Linz über einen versuchten Einbruchsdiebstahl in der Ortslage Erpel in Kenntnis gesetzt. In dem tatrelevanten Zeitraum zwischen 16:40 h bis 17:15 h versuchten unbekannte Täter gewaltsam in ein Wohngebäude in der Marienstraße in Erpel zu gelangen. Aus bisher ungeklärten Umständen ließen sie von ihrem Vorhaben ab und flüchteten unerkannt vom Tatort. Die Hausbewohner im Alter zwischen 41 - 68 Jahren waren in dem vorgenannten Zeitraum lediglich kurzzeitig abwesend. Es entstand lediglich geringer Sachschaden.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Linz am Rhein, Tel. 02644/9430 oder pilinz.wache@polizei.rlp.de

