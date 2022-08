POL-LIP: Bad Salzuflen - Diebstahl aus Wohnung

Lippe (ots) - Am späten Donnerstagabend (4. August 2022) konnte ein Mann aus Verl schnell gestellt werden, nachdem er Sachbeschädigungen an einem Buswartehäuschen begangen hatte. Gegen 23:50 Uhr meldeten Zeugen, dass ein junger Mann an der Bushaltestelle "Sichterwiese" an der Heidenoldendorfer Straße randaliere. Er hätte bereits einen Mülleimer beschädigt und würde sich nunmehr an dem Buswartehäuschen zu schaffen ...

mehr