Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen. Falsche Polizisten erbeuten fünfstelligen Eurobetrag.

Lippe (ots)

Mittwoch (3. August 2022) prellten Betrüger eine 83-jährige Frau aus Bad Salzuflen um einen mittleren fünfstelligen Eurobetrag. Sie riefen die Dame zu Hause an und spielten einen Notfall ihres Sohnes vor. Das Opfer glaubte den Tätern und übergab gegen 16:40 Uhr in der Mörikestraße Bargeld und Schmuck. Der Geldbote wird wie folgt beschrieben: männlich, ca. 180 cm groß, ca. 20 bis 35 Jahre alt, schlank, braune Haare, westeuropäisches Erscheinungsbild, graue Hose und ein kariertes Langarmhemd. Wer verdächtige Personen oder Fahrzeuge in dem Zusammenhang bemerkt hat, meldet sich bitte unter der Rufnummer 05261 9330 beim Kriminalkommissariat in Lemgo.

- Legen Sie umgehend auf, wenn Sie einen solchen Anruf erhalten: Die Polizei fragt Sie niemals nach Ihren Geld- und Wertsachen oder bittet Sie um deren Herausgabe! - Von der Nummer 110 wird die Polizei Sie niemals kontaktieren: Wird bei Ihnen die 110 im Telefon-Display angezeigt, handelt es sich um einen Betrug! - Geben Sie am Telefon keine Auskunft zu finanziellen Verhältnissen! - Übergeben Sie niemals Geld- oder Wertsachen an Ihnen unbekannte Personen! - Benachrichtigen Sie die Polizei unter der selbst gewählten Rufnummer 110 oder wenden Sie sich telefonisch an die örtliche Polizeiwache!

Weitere Tipps und wie Sie sich und Ihre Angehörigen vor einer solchen Tat schützen können, erfahren Sie auf unserer Website: https://lippe.polizei.nrw/artikel/vorsicht-vor-aktuellen-betrugsmaschen

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell