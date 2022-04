POL-EL: Surwold - Verkehrsunfall

Nordhorn (ots) - In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es in Nordhorn in der Straße Morsstiege zu einer Sachbeschädigung. Unbekannte Täter beschädigten die hintere Scheibe auf der Beifahrerseite eines Volvo. Die Täter machten keine Beute. Die Schadenshöhe steht bislang noch nicht fest. In derselben Nacht kam es in der Straße Mühlendamm ebenfalls zu einer Sachbeschädigung. Dabei wurde durch unbekannte Täter ...

mehr