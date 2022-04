BPOL-F: Möbeltresor sorgt für Sperrung des Hauptbahnhof Darmstadt

Wiesbaden (ots) - Unbekannte Täter haben am Sonntagabend am Hauptbahnhof Wiesbaden einen E- Roller in die Gleise geworfen, mit dem wenig später eine Regionalbahn kollidierte. Gegen 18:00 Uhr fuhr die Regionalbahn in den Bereich des Bahnsteigs 1 ein, als der Lokführer den E- Roller in den Gleisen erkannte. Zu diesem Zeitpunkt fuhr der Zug mit einer Geschwindigkeit von ca. 45 km/h. Eine sofort eingeleitete Notbremsung ...

mehr