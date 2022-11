Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Lenkräder samt Airbags geklaut

Mainz-Zollhafen (ots)

Ungewöhnliches Stehlgut haben Täter am frühen Donnerstagmorgen am Zollhafen an sich genommen. Die beiden männlichen Täter begaben sich auf bislang unbekannte Weise gegen 03:40 Uhr in die Tiefgarage eines Wohnkomplexes am Mainzer Zollhafen. Dort schlugen sie an zwei hochwertigen Fahrzeugen der Marke Mercedes-Benz jeweils die Seitenscheibe ein und bauten die Lenkräder mitsamt dem Airbag aus. Durch den ausgelösten Alarm und die von den Tätern verursachten Schlaggeräusche wurden Anwohner auf die Diebe aufmerksam. Von einem Anwohner konnten zwei vermummte Männer erkannt und bei der Flucht beobachtet werden. Die beiden Männer sollen beide kräftig und ca. 180-185cm groß gewesen sein und eine Vermummung vor dem Mund getragen haben. Letztmalig wurden die Täter vom Zeugen beobachtet, wie sie in Richtung der Taunusstraße rannten. Trotz sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen konnten die Täter nicht mehr gefasst werden. Der Kriminaldauerdienst der Mainzer Polizei hat die Ermittlungen noch in der Nacht aufgenommen. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/ 65-3633 in Verbindung zu setzen.

