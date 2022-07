POL-WOB: Unbekannte Täter brechen Spendensäulen in Tiergehege auf

Wolfsburg (ots) - Wolfsburg, Steimker Berg, Walter-Flex-Weg 22.07.2022, 13.00 Uhr bis 25.07.2022, 08.30 Uhr Unbekannte Täter versuchten zwischen Freitagmittag und Montagmorgen in eine Jugendeinrichtung am Walter-Flex-Weg in Wolfsburg einzubrechen. Eine Mitarbeiterin entdeckte die Hebelspuren am Montagmorgen und verständigte die Polizei, die unverzüglich mit der Spurensicherung begann. Zeugen, die Hinweise auf ...

mehr