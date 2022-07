Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Brandstiftung bei der Volkswagen Group-Services - Polizei ermittelt Tatverdächtigen

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, 25.07.2022

Wolfsburg, Braunschweiger Straße

18.12.2020, 20.30 Uhr

Am Abend des 18. Dezember 2020 kam es in einem Bürokomplex des Volkswagen Group-Services in der Braunschweiger Straße in Wolfsburg zu einem Brand, bei dem die Ermittlungen auf Brandstiftung hindeuteten (wir berichteten).

Nun ist es den Ermittlern aufgrund intensiver polizeilicher Arbeit gelungen, einen Tatverdächtigen zu ermitteln. Es handelt sich um einen 29-jährigen Deutschen aus Wolfsburg, der derzeit ohne festen Wohnsitz ist. In seiner Vernehmung am vergangenen Donnerstag, 21.07.2022, räumte der Wolfsburger die Tat ein. Da er in der Vernehmung psychische Auffälligkeiten offenbarte wurde durch die Staatsanwaltschaft Braunschweig ein Antrag auf Unterbringung in einer psychiatrischen Klinik gestellt. Der Tatverdächtige wurde daraufhin am Freitagmorgen einem Richter am Amtsgericht Wolfsburg vorgeführt, der die Unterbringung in einer psychiatrischen Klinik anordnete.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell