POL-WOB: Drei Brände im Stadtgebiet am frühen Sonntagmorgen - Zeugen gesucht

Wolfsburg (ots) - Wolfsburg, Borsigstraße, 13:52 Uhr Am Samstag, gegen 13:52 Uhr, brannte aus bisher ungeklärter Ursache eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Borsigstraße. Die Wohnung ist zum jetzigen Zeitpunkt nicht mehr bewohnbar. Es wurden keine Personen verletzt. Durch die Beamten wurde der Brandort beschlagnahmt. Nach derzeitigen Ermittlungsstand ergaben sich keine Hinweise auf eine vorsätzliche ...

