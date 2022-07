POL-WOB: Fahrzeugführer unter der Beeinflussung von Alkohol im Stadtgebiet festgestellt

Wolfsburg (ots) - Königslutter, Lauingen, Kornstraße 21.07.2022, 21.36 Uhr Am Donnerstagabend geriet die eine als Werkstattgenutzte Scheune eines Bauernhofes in der Kornstraße in Lauingen aus bisher unbekannter Ursache in Brand. Ein Feuerwehrmann wurde leicht verletzt. Der Sachschaden wird auf 50.000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen dauern an. Am späten Donnerstagabend wurden sowohl die Feuerwehr als auch die Polizei ...

