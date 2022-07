Polizei Wolfsburg

POL-WOB: PKW auf der B244 bei Helmstedt brennt vollständig aus

Bild-Infos

Download

Helmstedt (ots)

In der Nacht zum Freitag meldet ein Anrufer gegen 00:00 Uhr dem Notruf der Feuerwehr einen brennenden PKW an der B244, in der Nähe der Autobahnanschlussstelle Helmstedt West. Bei Eintreffen der ebenfalls alarmierten Polizei wird ein Audi A3, Baujahr 1998, festgestellt, welcher in Vollbrand steht. Bis auf den Anrufer sind keine Personen anwesend. Für die Löscharbeiten wird die Bundesstraße für ca. eine Stunde komplett gesperrt. Da der Kraftstofftank des PKW beschädigt wurde, werden die Löscharbeiten aufgrund auslaufenden Benzins, welches sich immer wieder entzündet, verzögert. Vor Ort kann zunächst keine Brandursache festgestellt werden. Der PKW wird im Anschluss der Löscharbeiten abgeschleppt. Am PKW entsteht Totalschaden.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell