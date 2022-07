POL-WOB: Drei Firmenfahrzeuge aufgebrochen - Täter stehlen Werkzeuge

Wolfsburg (ots) - Wolfsburg, Detmerode, Marignanestraße 11.07.2022, 18.00 Uhr Am Montagabend, den 11.07.2022, stahlen zwei unbekannter Täter auf einem Parkplatz in der Marignanestraße eine 84 Jahre alte Frau, als sie ihre Einkäufe in ihr Fahrzeug stellen wollte. Die Ermittler hoffen auf Zeugenhinweise. Wie erst jetzt bekannt wurde, ereignete sich der Diebstahl bereits am frühen Montagabend vergangener Woche. Die ...

