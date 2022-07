Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Diebe beklauen 84-Jährige - Polizei sucht Zeugen

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Detmerode, Marignanestraße

11.07.2022, 18.00 Uhr

Am Montagabend, den 11.07.2022, stahlen zwei unbekannter Täter auf einem Parkplatz in der Marignanestraße eine 84 Jahre alte Frau, als sie ihre Einkäufe in ihr Fahrzeug stellen wollte. Die Ermittler hoffen auf Zeugenhinweise.

Wie erst jetzt bekannt wurde, ereignete sich der Diebstahl bereits am frühen Montagabend vergangener Woche. Die 84-Jährige war zum Einkaufen in einem Drogeriemarkt in der Marignanestraße in Detmerode. Nach ihrm Einkauf stellte sie ihren Einkaufsbeutel in einen Einkaufswagen und ging zu ihrem geparkten Fahrzeug. In dem Moment als sie den Kofferraum ihres Pkw öffnete, kamen plötzlich zwei unbekannte Männer und klauten den Einkaufsbeutel aus dem Einkaufswagen. Anschließend flüchteten sie in Richtung des dortigen Parks. Die Ermittler hoffen nun, dass Anwohner, Spaziergänger oder Fahrzeugführer den Vorfall beobachtet haben und Angaben zu den Tätern machen können. Hinweise bitte an das 2. Fachkommissariat unter der Telefonnummer 05361/4646-0

