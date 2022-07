Polizei Wolfsburg

POL-WOB: ERGÄNZUNG Zeugenaufruf 27-jähriger Kradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Fallersleben, Westrampe, Einmündung Parkplatz Bremer Lust 19.07.2022, 11.55 Uhr

Am Dienstagmittag kam es auf der Straße Westrampe in Fallersleben zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 45 Jahre alten VW ID4-Fahrer und einem 27-jährigen Motorradfahrer. Der Kradfahrer wurde bei dem Zusammenstoß schwer verletzt in eine Klinik nach Braunschweig transportiert. An den Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden.

Am Dienstag befuhr der 45-Jährige zur Mittagszeit mit seinem Pkw die Straße Westrampe aus Wolfsburg kommend in Richtung Sülfeld. In Höhe des Bereichs Bremer Lust Ecke Container Terminal bog der Pkw-Fahrer nach links ab und übersah dabei den aus Sülfeld kommenden Motorradfahrer. Ein Zusammenstoß konnte nicht mehr verhindert werden, so dass der 27-Jährige frontal in die hintere Seite des VW fuhr. Der Kradfahrer wurde von seinem Fahrzeug geschleudert und schwer verletzt.

Herbeieilende Ersthelfer versorgten den verunfallten Motorradfahrer bis zum Eintreffen des angeforderten Notarztes und Rettungswagen. Der 27-Jährige wurde zunächst ins Klinikum Wolfsburg transportiert und im Anschluss nach Braunschweig verlegt.

Die erheblich beschädigten Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme wurde die Fahrbahn teilweise voll gesperrt.

Zeugen, insbesondere Fahrzeugführer, die aus Richtung des Sülfelder Kreisels in Richtung Fallersleben hinter dem Motorradfahrer gefahren sind, werden gebeten, sich bei der Polizeistation in Fallersleben unter der Telefonnummer 05362/947410 zu melden.

