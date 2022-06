Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Motorradfahrer stürzt beim Überholen

Winterburg (ots)

Am 29.06.2022 gegen 17:20 Uhr befuhr ein 21-jähriger Motorradfahrer die L108 von Winterburg in Richtung Bockenau. Nachdem er einen PKW im Bereich des Ortsausgangs Winterburg überholt hatte, wollte er noch einen LKW überholen. Hierbei übersah er den entgegenkommenden PKW eines 31-jährigen und kollidierte mit diesem frontal. Der Motorradfahrer stürzte hiernach und erlitt Knochenbrüche in den Beinen. An PKW und Motorrad entstand Sachschaden in Höhe von etwa 20.000 Euro. Der 21-jährige wurde mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Die L108 war für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt. Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise zum Unfallgeschehen. Insbesondere der LKW-Fahrer wird darum gebeten sich bei der Polizei in Kirn unter 06752 1560 zu melden.

