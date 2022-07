Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Mehrere Einbrüche im Stadtgebiet, Zeugen gesucht!

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Kleiststraße, Schachtweg

Von Freitag, den 22.07.2022; 19:00 Uhr, bis Samstag, 23.07.2022; 09:00 Uhr verschafften sich bisher unbekannte Täter auf unbekannte Weise Zutritt zu einem Mehrfamilienhaus in der Kleiststraße. Hier zerstören sie zwei Kellertüren und verschaffen sich dadurch Zutritt zu den Räumlichkeiten. Eine genaue Schadenshöhe ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen.

Weiter sind bisher Unbekannte in derselben Straße in ein Restaurant eingebrochen. Der Tatzeitraum lässt sich auf die Zeit zwischen Freitagmittag 14:00 Uhr bis Samstagmittag 11.50 Uhr eingrenzen. Nach derzeitigem Kenntnisstand der Polizei gelangten die Täter in das Restaurant und entwendeten dort unter anderem Bargeld.

In der Freitagnacht, gegen 02:00 Uhr, versuchte ein bisher unbekannter Täter in ein Restaurant im Schachtweg einzubrechen. Aus einem bisher unbekannten Grund scheiterte er jedoch.

Da sich alle drei Tatorte in der Innenstadt befinden hofft die Polizei, dass Anwohner oder Passanten verdächtige Personen oder Fahrzeuge im oben genannten Zeitraum bemerkt haben und bitten um Hinweise an die Polizei in der Heßlinger Straße oder unter der Rufnummer 05361/4646-0.

