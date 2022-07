Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Müllcontainer in Brand gesetzt - Polizei ermittelt wegen schwerer Brandstiftung

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Heßlinger Straße

25.07.2022, 02.26 Uhr

Unbekannte Täter setzten am Montagmorgen in der Heßlinger Straße in Wolfsburg einen Müllcontainer in Brand. Personen wurden nicht verletzt. Am Gebäude entstand Sachschaden. Die Polizei geht von einer vorsätzlichen Brandstiftung aus.

Am frühen Montagmorgen entdeckten aufmerksamen Passanten, die brennenden Müllcontainer in einer Durchfahrt zu einem rückwärtigen Parkplatz und verständigten die Rettungskräfte. Trotz sofort eingeleiteter Löscharbeiten der Berufsfeuerwehr wurden zwei Müllcontainer völlig zerstört und ein weiterer beschädigt. Aufgrund des Vollbrandes schlugen die Flammen auf eine dahinterliegende Wand über, so dass ebenfalls ein Gebäudeschaden entstand. In diesem Gebäudekomplex befinden sich neben Geschäften auch Mietwohnungen.

Ob das Feuer in beiden Müllcontainer gelegt wurde oder das Feuer auf den zweiten Container übergriff ist bisher nicht bekannt. Der Brandort wurde beschlagnahmt. Die Brandermittler der Wolfsburger Polizei haben die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen, die Hinweise zu der Brandentstehung oder zu verdächtigen Personen geben können, werden gebeten, sich bei dem 1. Fachkommissariat unter der Telefonnummer 05363/4646-0 zu melden.

