Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Einbruch in Schuhgeschäft - Versuchter Einbruch in Tankstelle

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Stadtmitte, Porschestraße

25.07.2022, 04.00 Uhr

Wolfsburg, Detmerode, Braunschweiger Straße stadteinwärts 23.07.2022, 23.00 Uhr bis 24.07.2022, 07.00 Uhr

Zwei maskierte Täter brachen am Montagmoregen in ein Bekleidungs- und Schuhgeschäft in der Porschestraße Ecke Kaufhofpassage ein. Die Höhe des Diebesgutes ist derzeit unbekannt. Der Versuch unbekannter Täter, zwischen Samstagabend und Sonntagmorgen in eine Tankstelle an der Braunschweiger Straße in Detmerode einzubrechen, missglückte hingegen.

Am frühen Montagmorgen bemerkte eine aufmerksame Zeugen zwei maskierte Personen in dem Bekleidungsgeschäft in der Fußgängerzone. Noch bevor sie die Polizei verständigen konnte, verließen die Unbekannten das Geschäft und flüchteten in Richtung Maximilian-Kolbe-Weg. Ob die Täter etwas entwendet haben oder sich vorher gestört gefühlt haben, ist bisher nicht bekannt.

Zuvor versuchten unbekannte Täter zwischen Samstagabend und Sonntagmorgen in die Tankstelle an der Braunschweiger Straße einzubrechen. Eine Mitarbeiterin entdeckte am frühen Sonntagmorgen die beschädigte Eingangstür der Tankstelle. Offenbar hatten die Täter versucht, mittels eines Gullydeckels die Tür einzuschmeißen. Dieser Versuch misslang glücklicherweise.

Zeugen, die verdächtige Personen oder auch die maskierten Täter bei der Flucht gesehen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 05361/4646-0 an die Wache in der Heßlinger Straße zu wenden.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell