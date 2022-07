POL-WOB: Einbruch in Friseurgeschäft - Täter entkommen unerkannt

Wolfsburg (ots) - Wolfsburg, Heßlinger Straße 25.07.2022, 02.26 Uhr Unbekannte Täter setzten am Montagmorgen in der Heßlinger Straße in Wolfsburg einen Müllcontainer in Brand. Personen wurden nicht verletzt. Am Gebäude entstand Sachschaden. Die Polizei geht von einer vorsätzlichen Brandstiftung aus. Am frühen Montagmorgen entdeckten aufmerksamen Passanten, die ...

mehr