POL-OG: Gernsbach - Missglückter Einbruchversuch

Der Bremsvorgang eines 65-jährigen Skoda-Fahrers mündete am Donnerstag auf der L85 von Bühl in Richtung Oberbruch kommend in einem Auffahrunfall. Die hinter dem Mann fahrende 72-jährige Volvo-Fahrerin realisierte das Abbremsen ihres Vordermanns gegen 14 Uhr rechtzeitig, ein 27-Jähriger in seinem BMW offenbar jedoch nicht. Er schob die beiden Fahrzeuge vor sich her, was einen Gesamtschaden von rund 20.000 Euro verursachte.

