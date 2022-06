POL-KN: (VS-Schwenningen) Vorfahrtsunfall mit Sachschaden (22.06.2022)

Radolfzell (ots) - Ein Radfahrer ist bei einem Unfall am Mittwochmorgen auf dem Radweg neben der Kreisstraße 6158 verletzt worden. Ein 40-jähriger S-Pedelec-Fahrer war auf dem Radweg neben der K 6158 von Radolfzell in Richtung Überlingen am Ried unterwegs. Zeitgleich fuhr ein 37 Jahre alter Mann mit einem Traktor auf einem Feldweg vom "Oberen Bännle" kommend in ...

