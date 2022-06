Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell, K 6158, Lkr. Konstanz) Radfahrer bei Unfall verletzt (22.06.2022)

Radolfzell (ots)

Ein Radfahrer ist bei einem Unfall am Mittwochmorgen auf dem Radweg neben der Kreisstraße 6158 verletzt worden. Ein 40-jähriger S-Pedelec-Fahrer war auf dem Radweg neben der K 6158 von Radolfzell in Richtung Überlingen am Ried unterwegs. Zeitgleich fuhr ein 37 Jahre alter Mann mit einem Traktor auf einem Feldweg vom "Oberen Bännle" kommend in Richtung der K 6158. An der Einmündung des Feldwegs auf den Radweg kam es zum Zusammenstoß zwischen Radfahrer und Traktor. Der 40-jährige Radler stürzte und verletzte sich leicht. Ein Rettungswagen war nicht erforderlich. Am Pedelec entstand Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro.

